Lite tra stranieri finita in tragedia: morto giovane ghanese, fermato 31enne che tenta il suicidio in cella

Una lite tra stranieri è finita in tragedia, la sera della vigilia di Natale a Viterbo in via Marini (tra via Garbini e via della Palazzina).

Un 28enne è morto dopo che era era stato trovato in fin di vita dai soccorritori. Il giovane di nazionalità nigeriana, è stato raggiunto da un colpo di coltello al ventre. Trasferito all’ospedale di Belcolle è morto in sala operatoria.

La polizia intervenuta sul posto ha fermato un trentenne, anche lui nigeriano. L'uomo, rinchiuso nelle celle di sicurezzza, avrebbe tentato il suicidio impiccandosi ed stato trasferito nel reparto di medicina protetta di Belcolle. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi tra i due.

L’indagine è condotta della Squadra mobile, coordinata dell’autorità giudiziaria della Procura viterbese, con i rilievi effettuati dalla Scientifica. Nel frattempo l’uomo arrestato per l’omicidio è stato salvato dagli agenti di polizia che lo hanno portato all’ospedale.