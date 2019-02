Viterbo, lunedi all'Università si parla di fisco e sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei principali aspetti della vita delle aAssociazioni e società sportive è la “visita fiscale” che periodicamente viene effettuata dagli uomini della Guardia di Finanza. La visita fiscale è il tema del convegno in programma lunedi 18 febbraio alle ore 16 a Viterbo presso l’Aula Magna dell’Università della Tuscia, sede Rettorato in S. Maria in Gradi, organizzato dall’Accademia Maestri dello Sport “G. Onesti”, con il Patrocinio del Comune di Viterbo, dell’Università stessa e del Panathlon Club VT, accreditato dall’Ordine dei Commercialisti della Provincia di Viterbo.L’Accademia Maestri dello Sport associa tutti coloro i quali si sono abilitati alla Scuola centrale dello sport de Coni voluta dall’allora presidente Giulio Onesti ed inaugurata nel 1966, con l’obiettivo di formare i propri dirigenti e tecnici ai quali affidare la gestione e la programmazione dell’attività sportiva delle Federazioni Sportive Nazionali.Relatore del convegno “Fisco e sport ” è Giuseppe Tamburo già responsabile del reparto della Guardia di Finanza impegnato proprio nelle visite fiscali alle società sportive ed esperto in materia fiscale in relazione allo sport.