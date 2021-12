Va a fuoco la casa, donna salvata dagli agenti della Volante

Va a fuoco un'abitazione a Villanova, donna salvata dagli agenti di polizia della Volante di Viterbo. La scorsa notte personale della Questura è intervenuto in una palazzina nel quartiere Villanova, dove era stato segnalato un incendio.

Giunti sul posto gli operatori, dopo un veloce giro sulla scala interna sono riusciti a individuare in un appartamento al primo piano da cui proveniva del fumo. A fatica i poliziotti avrebbero convinto la donna, una 40enne residente nell’abitazione, apparsa subito in stato confusionale, ad aprire la porta di casa per metterla in salvo unitamente ai suoi due animali.

L’intervento dei Vigili del fuoco poi ha permesso lo spegnimento delle fiamme, probabilmente partite per un incidente domestico. La vittima è stata soccorsa dal 118 e successivamente accompagnata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.