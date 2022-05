Domenica 15 Maggio 2022, 05:05

Chiara Frontini, classe '89, è la candidata più giovane con 33 anni ma una lunga storia come consigliere comunale. Il suo movimento Viterbo2020 nasce come civico e con esso sfidò al ballottaggio l'ex sindaco Giovanni Arena senza però riuscire a sconfiggerlo. Con lei sei liste.

Alessandra Troncarelli, avvocato e due volte assessore alle politiche sociali (prima comunale con Leonardo Michelini e ora regionale) è da sempre collegate al Partito Democratico. Con lei saranno schierate ben otto liste, il numero più alto tra tutti gli aspiranti primi cittadini.

Marco Cardona, noto imprenditore locale di 40 anni (classe 1982) è il candidato sindaco uomo più giovane tra quelli presenti a questa tornata elettorale. Una sola la lista in suo supporto, che raccoglie il dissenso dei seguaci di ItalexIt del senatore della Repubblica Gianluigi Paragone.

Luisa Ciambella, già vicesindaco con Leonardo Michelini e poi consigliere comunale, è la quarta candidata in ordine d'età con 43 anni. Lunga anche la sua esperienza nell'amministrazione pubblica, iniziata nel 2005 come funzionario amministrativo regionale. Recentissima la sua autosospensione dal Pd. Due le liste a suo favore.

Giovanni Scuderi, 57 anni, è l'altro noto imprenditore locale, e primo candidato a farsi avanti come futuro sindaco della città. La sua omonima e unica lista civica punta a migliorare il tessuto economico cittadino e la sicurezza del centro storico guardando verso il futuro.

Laura Allegrini è la donna sulla quale puntano le tre liste di Fratelli d'Italia. Classe 1960, può vantare una lunga esperienza politica nel centrodestra, anche come senatrice per il partito Alleanza Nazionale. Recente, invece, l'esperienza come vicesindaco durante i tre anni e mezzo dell'amministrazione Arena.

Claudio Ubertini, commercialista classe 1959 (62 anni), è il secondo candidato del centrodestra. Uomo della Lega ed ex amministratore nella giunta Arena, sarà supportato da due liste: quella della Lega e quella formata dal terzetto Forza Italia-Fondazione-UDC.

Carlo d’Ubaldo, nato a Roma, 63 anni, è il candidato con più anni sulle spalle. Lunghissima la sua esperienza nel sindacato Fiom-Cgil, anche come segretario provinciale. Lavoro, ambiente e bene comune sono le tre tematiche sulle quali si focalizza la sua unica lista vicina agli ambienti di sinistra.