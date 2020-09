Spaccio di metanfetamina, arrestato dai carabinieri un giovane straniero

Spaccio di metanfetamina, arrestato un giovane di 19 anni a Viterbo. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia del capoluogo, nella serata di ieri, dopo un lungo servizio di osservazione hanno fermato e perquisito un giovane dominicano.



Il ragazzo è stato trovato con 22 grammi di droga conosciuta come Mdma, divisa in 16 dosi di cristalli e 15 dosi di metanfetamina, con evidente probabilità pronte per essere spacciate a Viterbo



Immediatamente il giovane è stato dichiarato in arresto e tradotto preso le camere di sicurezza della Compagnia di Viterbo Ultimo aggiornamento: 19:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA