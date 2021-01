Donna polacca ferita dal convivente italiano con cinque coltellate

Una donna polacca si trova ricoverata in ospedale dopo che è stata colpita da 5 coltellate. Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri sembra che le siano state inferte dal suo convivente, un italiano di 58 anni, con cui vive a Capranica.

La straniera si trova ancora a Belcolle in prognosi riservata ma no è in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri stanno cercando di capire da cosa sia scaturita la lite in famiglia. Anche l'uomo si trova in ospedale perchè rimasto ferito.

Ultimo aggiornamento: 21:52

