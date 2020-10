La mappa dei 44 contagiati di ieri abbraccia 13 comuni della provincia: 16 a Viterbo, 6 a Monterosi, 4 a Ronciglione, 3 a Civita Castellana, 2 a Sutri, 2 a Bassano Romano, 2 a Corchiano, 2 a Nepi, 1 a Capranica, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Orte, 1 a Ischia di Castro e 2 residenti fuori provincia. Ancora una volta, le scuole sono brodo di coltura per il virus, nonostante tutte le precauzioni adottate per il rientro sui banchi.

A Ronciglione, il sindaco Mario Mengoni spiega che i contagiati sono tutti dentro la stessa famiglia: “Si tratta dei due alunni delle classi 3A secondaria e 3D primaria dell'istituto Mariangela Virgili e dei genitori. Due di loro sono asintomatici, gli altri presentano lievi sintomi”. A Corchiano due positivi: “Il contagio è quasi sicuramente legato ad un link epidemiologico partito da una cerimonia di battesimo che si è svolta in provincia di Latina il 26 settembre, a cui hanno partecipato come padrini”, fa sapere il Comune.

Anche a Nepi due nuovi casi, di cui uno è collegato alla palestra che il sindaco Franco Vita ha già fatto chiudere nei giorni scorsi e da dove è partito un focolaio che sinora ha colpito 12 persone, anche nei paesi limitrofi. “Chiederò – fa sapere il primo cittadino – che aumentino i controlli e sto valutando di emettere una ordinanza per vietare le attività sportive da contatto”.

A Bassano Romano, il sindaco Emanuele Maggi annuncia il pugno duro delle forze dell’ordine: “Chi sarà sprovvisto di mascherina e assumerà un atteggiamento poco responsabile, rendendosi protagonista di assembramenti e di condotte che mettono a repentaglio la salute di tutti, subirà le sanzioni previste che vanno da 400 a 1.000 euro”. A Monterosi lunedì e martedì chiusa la scuola media per sanificazione dopo la notizia della positività di due studenti.

La curva dei contagi desta preoccupazione anche nel capoluogo. “Al momento – spiega il sindaco Giovanni Arena – sono 60 i casi in città. Per ora, promuoveremo azioni di controllo e prevenzione, soprattutto verso i giovani che dovrebbero capire come il sacrificio della mascherina va sopporto da tutti. Dentro le scuole seguono le regole ma quando escono spesso non lo fanno”.

Il quadro dei contagi negli istituti di Viterbo ieri si è allargato a comprendere 3 alunni della scuola dell’Ellera e uno della secondaria di primo grado Fantappié. Da due giorni è in quarantena anche una classe del liceo Buratti dopo che uno studente è risultato positivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA