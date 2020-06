Viterbo, corruzione e spaccio nel carcere: arrestati la moglie di un detenuto e un agente della Penitenziaria

Corruzione e spaccio nel carcere di Viterbo, in manette un detenuto italiano, la moglie finita ai domiciliari e un agente della penitenziaria in servizio a Mammagialla. L’operazione della polizia penitenziaria coordinata dal sostituto procuratore Stefano D’Arma, ha portato stamattina a un’ordinanza di custodia cautelare disposta del gip di Viterbo Rita Cialoni.



Per i tre l’accusa è di corruzione, detenzione e spaccio di stupefacenti in carcere in concorso. Secondo quanto accertato in fase d’indagine, i fatti sarebbero accaduti nel penitenziario viterbese tra il 2018 e il 2019. Marito e moglie, con la complicità dell’agente che avrebbe intascato diversi soldi, sarebbero riusciti a far entrare all’interno della struttura ingenti quantità di hashish e cellulari con sim intestate a ignari personaggi. Ultimo aggiornamento: 12:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA