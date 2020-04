Viterbo, il piccolo Luca a casa: dimesso il bimbo nato da madre positiva. Anche lei ora è guarita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il neonato figlio di una donna positiva è venuto al mondo sabato a Belcolle (Viterbo), grazie all'équipe guidata dal direttore dell'Ostetricia, Giorgio Nicolanti. Subito sottoposto al tampone, il bimbo è risultato negativo.Anche la madre, nel frattempo, si è negativizzata e oggi pomeriggio i due sono stati dimessi dal reparto Covid-19 dell'ospedale di Viterbo dove i sanitari avevano loro riservato una stanza.Resta invece positivo il padre. Ma la gioia per il nuovo nato sicuramente gli darà la forza per sconfiggere presto il virus. All'indomani del parto, i genitori avevano voluto ringraziare medici e infermieri per l'assistenza ricevuta in questi mesi: «Non vi dimenticheremo mai», hanno assicurato. Luca è il primo e unico neonato venuto al mondo da madre colpita dal coronavirus nel Viterbese e uno dei pochi in Italia.