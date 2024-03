Viterbo, concerto della pianista Daniela Sabatini in omaggio a Maurizio Pollini e a Dino Ciani

La pianista Daniela Sabatini ha reso omaggio ai Maestri Dino Ciani nel 50°anniversario della morte ed a Maurizio Pollini Maxi.

Due ricorrenze significative che Daniela Sabatini ha celebrato in un suo progetto musicale itinerante che accomuna, anch' esso per la prima volta, i nomi di Maurizio Pollini e Dino Ciani, ed il cui primo appuntamento si è tenuto a Viterbo alla Galleria del Teatro San Leonardo con due maxi concerti tenuti come pianista e compositrice dalla stessa Sabatini rispettivamente il 26 marzo, prima dell' apertura della camera ardente e dei funerali di Maurizio Pollini, ed il 27 marzo, nel 50° anniversario della tragica morte di Dino Ciani.

Intensi e suggestivi, entrambi i recitals della durata di oltre 4 ore ciascuno e che hanno riscosso grande successo fra il pubblico presente formato in gran parte da giovani, hanno ripercorso in musica la vita dei due grandi Maestri con programmi diversi introdotti ed illustrati dalla stessa interprete anche con citazioni di frasi di queste due autentiche leggende del pianoforte. Il recitals dedicato a Maurizio Pollini ha visto Daniela Sabatini interpretare musiche di Bach, Scarlatti, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Brahms, Liszt con le sue ultime composizioni, Cornelius Cardew ed altri compositori contemporanei fra cui la stessa Daniela Sabatini con la prima esecuzione mondiale di "Mit ewiger Liebe (All' infinito...)" .

Il recital in onore di Dino Ciani, del quale Daniela Sabatini fin dal 1975 con un suo concerto alla Sala Accademica di Via dei Greci ha celebrato la memoria anche come autrice della prima biografia in assoluto a lui dedicata oltre che con recitals, conferenze concerto, rassegne musicali e Seminari di Studi quali "Omaggio a Dino Ciani", ascolti discografici, cicli di trasmissioni da lei ideate e realizzate per la Rai quali "L' Arte pianistica di Dino Ciani", ha presentato invece un programma di composizioni della stessa Sabatini ispirate al grande pianista fiumano fra cui "De Magistro (In perpetuum)" op.200 , "Amor aeternus", la "Messa in honorem Dino Ciani (Messa ampezzana)", le Variazioni e Tema su "Stelutis alpinis", e "Cortina".