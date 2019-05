Viterbo chiede sicurezza, comitato ordine pubblico: più pattuglie e vigili urbani in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più pattuglie di polizia e carabinieri, un presidio della polizia locale in piazza del Plebiscito, incontri con i commercianti del centro storico, diviso in quattro aree proprio per questo scopo, incremento della videosorveglianza. Sono alcune delle soluzioni individuate nel corso della riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Giovanni Bruno lo scorso lunedì, prima della marcia contro la violenza. Ma sul tavolo c'è anche l'opzione esercito, invocata dal senatore Umberto Fusco.Il summit ha visto la presenza anche degli altri due parlamentari viterbesi, Francesco Battistoni e Mauro Rotelli, allo stesso tavolo coi vertici delle forze dell'ordine, il sindaco Giovanni Arena, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Camera di commercio e il questore Massimo Macera. E' stato proprio lui a garantire un rafforzamento della presenza di pattuglie di forze dell'ordine in città (fino a 5 contemporaneamente). In piazza del Plebiscito, invece, arriverà la polizia locale: sotto la prefettura ci sono locali di proprietà del Comune che saranno utilizzati per questo.Rotelli già ad agosto aveva messo in guardia il comitato sulla polveriera San Faustino, la Cna ha invece evidenziato la necessità di un progetto di riqualificazione e rilancio del cuore della città. I commercianti hanno paura, a volte neanche denunciano. Il prefetto ha quindi proposto di dividere il centro in quattro aree e organizzare - in ognuna di queste - degli incontri per avere un rapporto più diretto. E come ultima risorsa, l'esercito; anche se il progetto Strade sicure per i casi come Viterbo non lo prevedrebbe.«Non c'è una criticità nelle forze dell'ordine o di sicurezza nella città - dice Fusco - ma serve la presenza di gente in divisa. Oggi c'è paura e insicurezza, ma va restituita serenità. L'esercito? In primis ci sono le forze dell'ordine, poi se serve il prefetto sta valutando la possibilità chiederne l'intervento, inserirendolo in Strade sicure. Viterbo ha tante caserme, è una delle prime città per quanto riguarda la presenza di forze armate».Intanto l'assessore Laura Allegrini insieme alla Pro Loco, al parroco don Flavio e ai Padri Agostiniani organizza per il 17 maggio San Faustino Racconta, un pomeriggio di racconto del quartiere.