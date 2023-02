Martedì 28 Febbraio 2023, 06:30

Detenuti danno in escandescenza perché non trovano le medicine. Serata agitata nel carcere di Viterbo. Domenica scorsa, intorno alle 19,40, un gruppo di detenuti si sarebbe scagliato contro un infermiere che era lì per somministrare loro la terapia. Il gruppo, non ricevendo subito le prescrizioni, si sarebbe agitato e iniziando a protestare, per poi incendiare le suppellettili della sezione.

Per placare gli animi, e spegnere il fuoco all'interno della sezione, sono intervenuti 6 agenti della penitenziaria e il comandante. La “protesta” sarebbe subito rientrata, grazie alla mediazione della direttrice.