I big del cinema nell'arena di piazza San Lorenzo per il Tuscia Film fest

Nove giorni di programmazione, dal 6 al 15 luglio. Il meglio del cinema italiano pronto ad essere proiettato sul grande schermo di piazza San Lorenzo. Il Tuscia Film fest svela il cartellone della sua 15° edizione, curata dalla coppia Enrico Magrelli (direttore artistico) e Mauro Morucci (direttore organizzativo). Confermando la cifra stilistica del festival, è atteso a Viterbo un folto drappello di protagonisti.



La serata d’apertura del 6 luglio è appannaggio della copia restaurata di “Miseria e nobiltà” (1954) di Mario Mattoli, con Totò e Sophia Loren. Mentre il giorno seguente, maratona non-stop con “Loro 1” e “Loro 2” di Paolo Sorrentino.

Domenica 8 luglio: Marcello Fonte e Edoardo Pesce, interpreti di “Dogman” di Matteo Garrone, con lo sceneggiatore Massimo Gaudioso. Paola Cortellesi (che riceverà il 9 luglio il Premio Pipolo Tuscia Cinema) e Riccardo Milani che presenteranno “Come un gatto in tangenziale”



Il duo comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase (martedì 10 luglio), esordienti alla regia con “Vengo anch’io”. Alice Rohrwarcher e Adriano Tardioli (mercoledì 11 luglio), rispettivamente regista e interprete di “Lazzaro felice”, premio alla migliore sceneggiatura al Cannes, diretto da Alba Rohrwacher che ha assicurato la sua presenza a piazza San Lorenzo. E poi Raiz (12 luglio), cantante e frontman, racconterà il suo esordio come attore nella pellicola “Ammore e malavita” dei Manetti Bros. Matteo Olivetti (13 luglio), protagonista de “La terra abbastanza” di Damiano D’Innocenzo.



Sabato 14 luglio Marco Giallini presenta “Io sono tempesta” di Daniele Luchetti. L’ultimo giorno di programmazione (15 luglio) è con Paola Randi, regista di “Tito e gli alieni”, che spiegherà la sostanza di un film che strizza all’occhio della fantascienza. Il filo rosso che lega le pellicole di Tff 2018? “Sono opere - rileva Magrelli – che attraverso sguardi diversi e originali si soffermano, in chiave di commedia, sullo scontro di “civiltà” e di culture e sul confronto tra periferie dimenticate e un centro autoreferenziale”.



Info: www.tusciafilmfest.com

