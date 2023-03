Furti in bar e ristoranti: arrestato il responsabile, è accusato anche di stalking

La Squadra mobile ha eseguito l’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Viterbo, nei confronti di un 28enne romeno, responsabile di furto aggravato in diversi esercizi commercial e stalking. I furti erano avvenuti in ristoranti, bar e negozi, gli atti persecutori contro la ex compagna. Per questo gli è stato applicato anche il braccialetto elettronico.

Una delle vittime veniva contattata da uno sconosciuto il quale affermava di aver trovato uno dei due tablet rubati e di volerlo restituire. I poliziotti hanno trovato il dispositivo a un minore, la madre aveva da poco troncato una relazione con un giovane con problemi di alcolismo, che per riconquistarla riempiva di regali i suoi figli. Ma temeva anche per la sua incolumità a causa dell’indole violenta dell’ex compagno, che la perseguitava da giorni con messaggi deliranti.

Da qui la ricostruzione da parte degli uomini della Questura. Il responsabile è agli arresti domiciliari.