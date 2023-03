Sabato 25 Marzo 2023, 05:55

Va in scena oggi la prima delle cinque finalissime, da qui al termine della stagione regolare, che la Viterbese non può sbagliare per poter sperare ancora nella salvezza. Stadio Enrico Rocchi ore 14,30, la formazione allenata da Giovanni Lopez riceve la matricola Cerignola, rivelazione del campionato in lotta per il terzo posto.

La squadra gialloblù, che nelle ultime quattro partite ha raccolto un pareggio e tre sconfitte, deve gettare il cuore oltre l’ostacolo per ottenere 3 punti, che le permetterebbero di rientrare almeno nella zona playout. «La squadra sta bene - dice Lopez - purtroppo abbiamo ancora perso punti in giro e questa è una prerogativa almeno da quando ci sono qua io. Andiamo in difficoltà quando prendiamo gol e anche se questo dovesse succedere contro il Cerignola, dovremo rimanere uniti e continuare a giocare come stiamo facendo e come abbiamo fatto per lunghi tratti in tutte le partite. La Viterbese gioca bene con chiunque, solo che dobbiamo rincorrere e recuperare dei punti e allora qui subentra lo stato mentale, l’angoscia e l’ansia di dover recuperare i risultati».

Recuperato l’attaccante Sulayman Jallow, uscito anzitempo per infortunio domenica scorsa a Crotone ed il capitano Luca Ricci che ha scontato il turno di squalifica, il tecnico gialloblu dovrebbe schierare oggi grosso modo la stessa formazione che ha fatto bene per almeno un’ora di gioco nel turno precedentemente contro la corazzata calabrese. L’auspicio è che l’ansia del risultato, dettata dalla difficile posizione di classifica, non condizioni la squadra come già successo in precedenza. Non sarà della partita il giovane centrocampista Simone Andreis, infortunatosi nuovamente in allenamento qualche giorno fa. Il Cerignola sta attraversando un ottimo momento di forma, come testimoniato dalla vittoria nel turno precedente nel sentito derby contro il Foggia. L’uomo maggiormente pericoloso dei pugliesi è l’attaccante Giancarlo Malcore, che proprio domenica scorsa ha realizzato una tripletta.

COSÌ IN CAMPO

Viterbese (3-5-1-1): Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Pavlev, Semenzato, Megelaitis, Mungo, Devetak; Barillà; Jallow. A disp. Dekic, Marotta, Rabiu, D’Uffizi, Marenco Polidori, Nesta, Mastropietro, Mbaye, Ingegneri, Montaperto, Lazzari. All. Giovanni Lopez.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Ligi, Allegrini, Blondett; Russo, Ruggiero, Tascone, Langella, Coccia; Malcore, Achik. A disp. Fares, Trezza, Giofrè, Olivera, Righetti, Bianco, Botta, Inguscio, Mengani, Sainz-Maza, D’Ausilio, Samele. All. Michele Pazienza.

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.