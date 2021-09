Viterbese ultima in classifica. Viaggio nella crisi gialloblù

Martedì 21 Settembre 2021, 06:55

Ultimo posto in classifica, tra l'altro insieme alle Pistoiese e alla Fermana che è l'unica squadra con cui la Viterbese non ha perso finora. La prossima gara poi non promette niente di nuovo per i gialloblù, che sabato prossimo saranno di scena sul terreno di gioco della capolista Pescara. Potrebbe essere questa l'ultima chance per il tecnico Alessandro Dal Canto poiché è chiaro che, se dovesse arrivare la quarta sconfitta consecutiva, la società di via della Palazzina potrebbe intervenire per dare una scossa alla squadra. "Nessuno poteva immaginare che ci saremmo trovati in questa situazione dopo la vittoria in Coppa Italia con il Gubbio" ha tenuto a precisare proprio l'allenatore gialloblù che ad agosto sembrava aver già impresso una buona impronta alla squadra. Poi è cominciato il campionato però e le cose sono cambiate, perché quando i risultati iniziano a non arrivare anche l'approccio alle partite della squadra è diverso, soprattutto se si hanno in rosa molti giovani come nel caso di questa Viterbese. Gli Under possono essere un valore aggiunto quando le cose vanno per il meglio, ma risultano ancora acerbi quando bisogna uscire da situazioni difficili. C'è da dire ad esempio che sia nella gara casalinga con l'Imolese, che in quella di domenica scorsa contro il Cesena, la Viterbese è andata più volte al tiro e si è vista negare il gol da interventi, a volte anche fenomenali, di portieri di esperienza che hanno tenuto inviolata la propria porta. Lo stesso non avviene quando gli avversari tirano in porta ai gialloblù, nonostante ieri ci sia stato anche l'avvicendamento ma i due portieri under. Lo stesso accade in attacco quando non c'è la freddezza e la lucidità giusta per battere a rete. C'è da dire poi che nemmeno i giocatori Pcer, che lo scorso campionato avevano fatto la differenza nella propria squadra di club, sembrano godere in questa stagione dello stesso stato di forma. Ci sono poi dei giocatori arrivati in ritardo che sono ancora indietro con la preparazione rispetto agli altri compagni di squadra e che quindi ancora non possono essere impiegati a pieno regime. Con il senno di poi sembrano quindi essere state avventate le rescissioni di contratto di Mbnde, Camilleri, Salandria e Bensaja che in questo periodo della stagione avrebbero fatto sicuramente comodo. Tutti sono stati concordi nel concludere che, per quanto riguarda la gara di domenica scorsa contro il Cesena, la Viterbese non meritava la sconfitta. Però va sottolineato che la squadra non è stata comunque capace di evitarla. "Il lavoro va bene, ma serve qualcosa di più". Ha detto il tecnico Dal Canto. Ma questa settimana spetterà a lui trovarlo, anche perché sabato prossimo a Pescara allo stadio Adriatico la Viterbese troverà proprio l'ultima spiaggia.