Porte girevoli alla Viterbese. È proprio il caso di dirlo. Come previsto ieri è arrivato il nuovo portiere, si tratta del serbo classe ‘99 Vladan Dekic. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Dekic conta 6 presenze in Serie C con la maglia della Casertana e nelle ultime due stagioni ha militato nel Pisa in Serie B, dove però non ha mai trovato spazio in campionato.

Così lo ha descritto il direttore sportivo della Viterbese, Oscar Magoni: «È un giocatore molto giovane di grande talento - ha precisato - che deve trovare il percorso giusto, visto che a Pisa non poteva esprimersi. È un investimento per il presente ma anche per il futuro della Viterbese». Dekic, che misura 193 centimetri, essendo arrivato solo ieri potrebbe essere non ancora pronto per venire impiegato sin dal primo minuto, quindi domani sul terreno di gioco della Fidelis Andria ci sarà la conferma di Luca Bisogno tra i pali della porta dei gialloblù.

L’estremo difensore classe 2000 è già titolare da diverse partite, dove è stato preferito all’esperto Ermanno Fumagalli. Proprio quest’ultimo ieri è stato quindi ceduto al Messina. Il portiere classe 1982 è arrivato alla Viterbese proprio un anno fa, in occasione del mercato di riparazione di gennaio, ed è stato comunque uno degli artefici della salvezza della stagione scorsa, rivelandosi un elemento importante sia in campo che sia nello spogliatoio.

Da circa un mese era però ai margini del progetto gialloblù. Da ieri Fumagalli è dunque il nuovo portiere del Messina, squadra militante nello stesso girone della Viterbese, dove attualmente occupa l’ultimo posto in classifica.

L’ormai ex portiere gialloblù sarà di nuovo allo stadio Enrico Rocchi domenica 15 gennaio, in occasione della terza giornata di ritorno, quando proprio il Messina affronterà la Viterbese in un delicatissimo scontro salvezza.

Tornando alla partita che vedrà la Viterbese di scena domani alle 17,30 allo stadio degli Ulivi di Andria, in queste ore si stanno valutando le condizioni dei nuovi quattro acquisti Renault, Rabiu, Montaperto e Devetak, arrivati nei giorni scorsi, per capire se potranno essere già impiegati dal primo minuto domani contro i pugliesi. Saranno infatti diversi i giocatori che non potranno prendere parte alla trasferta: mancherà il centrocampista Simone Andreis, che dovrà osservare un turno di squalifica, mentre sono ancora indisponibili gli infortunati Montegaudo Nesta, Simonelli, Marotta e Marenco.

Tornando al mercato, dopo questi primi cinque arrivi, nei prossimi giorni la società di via della Palazzina cercherà di sfoltire la rosa tentando di trovare una sistemazione agli elementi che in questo momento risultano poco impiegati. Negli ultimi dieci giorni di questa campagna acquisti invernale il gruppo dirigente della squadra gialloblù proverà poi ad assicurarsi un difensore di categoria.