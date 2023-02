Domenica 5 Febbraio 2023, 06:30

La Viterbese cerca l’impresa nella giornata più difficile. Stadio Rocchi ore 14,30, dopo quattro sconfitte consecutive la squadra gialloblù cerca di rialzarsi affrontando il Monopoli, una delle squadre più in forma del momento. «È una partita difficile contro una squadra in salute. Ma la mia opinione è che siamo una squadra da play off, l’ho detto anche ai ragazzi perché non abbiamo nulla di meno degli avversari, a parte i punti. Il problema è che il mercato fatto alla fine lo dovevamo fare il primo gennaio».

Questo il commento del tecnico Giovanni Lopez, che carica la squadra in vista del delicato impegno di questo pomeriggio. Finora, da quando si è seduto sulla panchina gialloblù, la difesa si è mostrata più ermetica ma il problema ora è la fase offensiva, visto che la Viterbese non segna da tre partite. Per questo in avanti cambia tutto, con la nuova coppia d’attacco formata probabilmente dal nuovo arrivo Jallow e Marotta. Nel corso della partita potrebbe essere impiegato Domenico Mungo, che tornerebbe quindi a disposizione dopo l’infortunio di due domeniche fa a pochi minuti dall’inizio della partita disputata all’Adriatico di Pescara.

Quella di oggi sarebbe eventualmente una vittoria di prestigio, che darebbe un segnale forte a tutte le altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere e che confermerebbe che la squadra gialloblù è ancora viva. La Viterbese dovrà rinunciare a centrocampo al lituano Megelaitis, che sconta un turno di squalifica, e al capitano Luca Ricci. Quest’ultimo sarà sostituito con un ogni probabilità dall’argentino Juan Monteagudo, che già mercoledì sera in occasione del turno di campionato infrasettimanale contro il Latina, ha dato dimostrazione di essere ormai sulla via del completo recupero dopo il recente infortunio.

«Vedo la squadra in crescita e sono fiducioso che poi quando saremo al completo potremo giocarcela con tutti», ha precisato ancora Lopez. Anche il Monopoli dovrà rinunciare a due pedine importanti quali il centrocampista Carlo De Risio e l’attaccante Mattia Rolando, entrambi squalificati. Nelle file avversarie milita anche l’ex esterno sinistro gialloblù Luca Falbo. zPer noi sarà una partita difficile, molto difficile - ha detto il tecnico pugliese Giuseppe Pancaro presentando la gara - la Viterbese non è una squadra per niente morta. Nelle ultime partite ha raccolto anche meno di quanto meritava».

COSÌ IN CAMPO

Viterbese (3-5-2): Bisogno; Riggio, Monteagudo, Semenzato; Pavlev, Mbaye, Andreis, Rodio, Devetak; Jallow, Marotta. A disp. Dekic, Rabiu, Polidori, Mastropietro, Mungo, Spolverini, Cats, Montaperto, Barillà, D’Uffizi, Ingegneri, Chicarella. All. Giovanni Lopez.

Monopoli (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, Bizzotto, Falbo; Hamlili, Vassallo; Giannotti, Piccinni, Manzari; Starita. A disp. Pisseri, Pinto, Di Benedetto, Santaniello, Radicchio, Corti, Bussaglia, Fella, De Santis. All. Giuseppe Pancaro.

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno.