Si complica la trattativa per portare alla Viterbese l'esperto portiere Ermanno Fumagalli. Mentre il direttore sportivo Mariano Fernandez vuole il difensore Daniele Marino ex Virtus Francavilla attualmente al Bisceglie in serie D.

Ermanno Fumagalli, che doveva essere il primo colpo del nuovo corso della Viterbese che doveva portare alla salvezza, continua ad allenarsi con il Seregno. L'estremo difensore ex Piacenza e Foggia, aveva raggiunto un accordo verbale per il passaggio alla Viterbese dopo l'incontro dei giorni scorsi tra il suo entourage e il presidente Marco Romano. Anche se la trattativa dovesse concludersi positivamente, con l'approdo di Fumagalli in gialloblù, difficilmente il portiere potrà essere già disponibile per essere impiegato nella partita casalinga contro l'Olbia del prossimo sabato 15 gennaio che attende la Viterbese alla ripresa del campionato. La gara contro i sardi è valida per la terza giornata, dopo che il secondo turno del girone di ritorno è stato posticipato al 2 febbraio.

Il Seregno al momento è alle prese con il cambio di proprietà. Il preliminare è già stato concluso e il termine ultimo per la ratifica notarile dell'accordo è stato fissato proprio per sabato 15 gennaio. Il passaggio di proprietà dovrebbe quindi concretizzarsi la settimana prossima e da lì Fumagalli dovrebbe trattare la sua uscita con la nuova società. Il nuovo management del Seregno, che dovrebbe avvalersi come direttore sportivo dell' ex Pierluigi Di Santo, potrebbe però decidere anche di trattenere Fumagalli. Il portiere è infatti uno degli elementi più importanti della squadra sia per il suo peso nello spogliatoio e sia per il suo rendimento, che fino a questo momento è stato ottimale.

Per i nuovi proprietari del Seregno, dare il via libera alla cessione di Fumagalli non sarebbe certo un bel biglietto da visita appena arrivativalla guida della società brianzola. Ermanno Fumagalli è legato Infatti al Seregno da un contratto biennale sottoscritto lo scorso luglio in occasione del mercato estivo. Proprio per questi motivi, la trattativa per portare a Viterbo l'esperto portiere classe '82 resta quindi in salita. Anche se la volontà del giocatore di venire alla Viterbese potrebbe avere alla fine un ruolo decisivo per la conclusione della trattativa a favore della società di via della Palazzina.

Nel frattempo la Viterbese cerca di chiudere con l'esperto difensore centrale classe '88 Daniele Marino, che il direttore sportivo Mariano Fernandez conosce bene per aver militato nella Virtus Francavilla per tre stagioni, proprio quando Fernandez era dirigente della società pugliese. Attualmente Daniele Marino gioca in Serie D con il Bisceglie ed ha messo insieme 10 presenze con la squadra nerazzurra durante questa stagione.