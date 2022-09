Mercoledì 28 Settembre 2022, 05:45

"Va bene la buona prova di sabato sera a Castellammare di Stabia, ma adesso serve la vittoria". Il presidente Marco Romano carica la squadra in vista del derby di sabato prossimo in programma alle 17,30 allo stadio Enrico Rocchi contro il Latina. In queste prime cinque gare di campionato, la squadra gialloblù ha collezionato infatti tre pareggi e due sconfitte. In caso di mancata vittoria sabato prossimo, a questo punto della stagione la situazione di classifica non sarebbe molto differente rispetto allo scorso campionato.

"Adesso ci manca una vittoria - afferma ancora Romano - che a questo punto è diventata necessaria". Se nel turno precedente il reparto arretrato ha evidenziato di aver trovato ormai una buona intesa, la Viterbese deve migliorare in avanti visto che finora la squadra gialloblù ha messo a segno solamente tre gol trovandosi all'ultimo posto nella classifica delle reti all'attivo del proprio girone insieme a Foggia ed Avellino. " Spero proprio che ci sblocchiamo in attacco - riprende Romano - anche perché sabato ci attende una gara importante". Una vittoria contro i pontini sarebbe quanto mai salutare per il cammino gialloblu in questo campionato, visto che dopo la gara con il Latina la formazione allenata da Giacomo Filippi e attesa da due trasferte consecutive molto delicate sui terreni di gioco di Monopoli e Catanzaro.

"Adesso rimaniamo concentrati sulla partita contro il Latina - specifica Romano - dobbiamo andare avanti partita dopo partita. Da sabato sera inizieremo a pensare alla prossima gara". Per spingere la Viterbese verso la vittoria, sarà fondamentale il sostegno del pubblico. Tra l'altro proprio le tifoserie di Viterbese e Latina sono gemellate da anni. "Faccio un appello affinché gli sportivi viterbesi vengano a sostenerci in questo derby - conclude Romano - anche se comunque devo dire che, fino a questo momento, il pubblico sta rispondendo bene". La squadra continua ad allenarsi per preparare il match nel miglior modo possibile.

Quasi sicuro il rientro del difensore Cristian Riggio e ha ripreso a lavorare da lunedì scorso. Il giocatore aveva saltato infatti la trasferta a Castellammare di Stabia nel turno precedentemente a causa di un leggero infortunio. Sabato prossimo rigio dovrebbe comunque partire dalla panchina, poiché Filippi dovrebbe confermare il trio difensivo formato da Santoni, Ricci e Monteagudo che sabato sera nella gara disputata in Campania ha offerto buone garanzie mantenendo la porta gialloblù inviolata per la prima volta dall'inizio del campionato.