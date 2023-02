Martedì 28 Febbraio 2023, 06:00

La Viterbese ha guadagnato 10 punti nelle ultime 4 partite. Prima di iniziare la serie di risultati positivi con la vittoria contro il Monopoli, per mettere insieme 11 punti, i gialloblù di partite ne avevano giocate ben 18. I numeri parlano chiaro, quella che da inizio febbraio ha riacceso le proprie speranze di salvezza è un’altra squadra.

Sono tante le motivazioni che hanno portato a questa metamorfosi gialloblù che si spera possa servire a ottenere la permanenza in questa categoria, anche se per il secondo anno consecutivo dovesse arrivare tramite i playout.

DIFESA

Innanzitutto, non appena arrivato, il tecnico Giovanni Lopez ha riassestato la retroguardia passando alla difesa a tre. Prima del suo arrivo, la Viterbese aveva subito ben 36 reti, mentre nelle ultime quattro gare ne ha contate solamente una al passivo arrivata con il rigore segnato dal Picerno in pieno recupero sabato scorso. Un valore aggiunto è stato il rientro del difensore argentino Juan Monteagudo che era stato fuori per un infortunio diverso tempo.

RINFORZI

A centrocampo, il mercato ha portato un interno dall’ottimo piede sinistro capace di battere alle perfezioni anche i calci piazzati come Mastropietro. Proprio gli inserimenti di quest’ultimo da una parte e di Mungo dall’altra sono stati una delle novità più piacevoli della Viterbese vista nelle ultime gare. Anche le fasce laterali ora danno più affidabilità, grazie alla crescita a livello fisico di Pavlev a destra e di Devetak a sinistra, anche quest’ultimo è arrivato nel mercato di riparazione di gennaio. Proprio negli ultimi istanti della campagna acquisti invernale è arrivato in avanti anche Sulayman Jallow, un attaccante che ha dato fisicità e velocità a tutto il reparto integrandosi alla perfezione con Marotta, che vicino a lui gioca anche meglio. Sempre per quello che riguarda il reparto avanzato, non va poi dimenticato Alessandro Polidori, attaccante capace di vedere la porta da qualsiasi posizione come dimostrato con la rete messa a segno sabato scorso contro il Picerno che aveva dato alla Viterbese il momentaneo vantaggio.

MENTALITÀ

Vincere aiuta a vincere, e ora la Viterbese gioca anche con un’altra mentalità approcciando le partite in maniera diversa. Tutta la squadra rema dalla stessa parte, come evidenziato sabato scorso quando nonostante la beffa arrivata in piena recupero i giocatori si sono riuniti in circolo per darsi la carica. Gli ultimi risultati hanno permesso alla Viterbese di ritrovare anche il feeling con il proprio pubblico, che adesso crede nella salvezza.

La squadra si sta allenando in vista del delicato impegno in trasferta di sabato prossimo sul terreno di gioco del Foggia. Nessun problema per la punta Sulayman Jallow, che sabato scorso aveva abbandonato il campo nel corso della ripresa per infortunio.