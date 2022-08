Domenica 28 Agosto 2022, 05:30

La Viterbese regola per 3-0 Civitavecchia nel test di ieri pomeriggio allo stadio Enrico Rocchi. Sempre attivo il mercato, in casa gialloblù, dove in attacco si valuta il ritorno di Cristian Bunino, anche se c’è attenzione per il classe ‘99 Leonardo Uberti di proprietà del Pisa.

Buona sgambata per il gialloblù, contro il Civitavecchia che milita nel campionato di Eccellenza. La differenza di categorie e di preparazione tra le due squadre si è notata immediatamente, con i gialloblù che hanno compresso gli avversari nella propria metà campo fin dai primi minuti. Il Civitavecchia ha cercato di reggere l’urto soprattutto grazie alla buona prova del capitano Funari, poi uscito per infortunio al quarto d’ora della ripresa. Ma la Viterbese va in gol dopo un paio di minuti grazie ad un tocco sotto misura di Mungo dopo una respinta del portiere avversario. I padroni di casa raddoppiano poi con un’azione personale di Volpicelli, che poi conclude con un gran diagonale che non dà scampo al portiere avversario.

L’attaccante sembra ormai aver recuperato la condizione giusta, dopo aver saltato una parte della preparazione a causa di un infortunio arrivato nel mese di luglio. La Viterbese fa una buona diga a centrocampo, dove sembrano aver trovato la giusta alchimia tra Mbaye e Megelaitis. Dalla parte sua il Civitavecchia difficilmente riesce a servire l’attaccante centrale Vittorini, nonostante la buona prova di Proietti, che risulta essere troppo isolato.

Nella ripresa gli ospiti inseriscono in avanti il lungo Francioli, cercando di sfruttare i suoi centimetri ma la difesa gialloblù è sempre impeccabile. Nella Viterbese entra il nuovo arrivato Nesta che non dispiace mostrando di essere già a buon punto atleticamente, allo stesso modo di Manarelli che segna di testa il tris dopo un calcio d’angolo. Nella ripresa bene anche D’Uffizi, mentre Andreis come esterno a sinistra è sembrata ancora fuori ruolo. Nell’ultima parte del secondo tempo, entrambi i tecnici hanno poi attuato la solita girandola di sostituzioni, con i ritmi che inevitabilmente si sono allentati fino al triplice fischio.

La partita è stata maschia ed è stata giocata con un buon agonismo da entrambe le squadre. La Viterbese ha mostrato una buona condizione atletica, ma certo domenica prossima contro il Giugliano in occasione della prima giornata di campionato sarà tutta un’altra storia. L’inizio della gara contro i campani, che giocano ad Avellino, è stato fissato per le 20,30.

Viterbese (3-4-2-1): Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Semenzato, Mbaye, Megelaitis, Andreis; Volpicelli, Mungo; Polidori. A disp. Bisogno, Vespa, Riggio, Santoni, Aromatario, Aidu, D’Uffizi, Manarelli, Sorrini. DI Cairano, Nesta Chicarella (entrati nella ripresa). All. Giacomo Filippi.

Civitavecchia (4-3-3): Nunziata; Mancini, Cerroni I, Fatarella, Funari; Gagliardi, Proietti, Hrustici; Cerroni II, Vittorini, Luciani. A disp. Saracino, Imperiale, Luchetti, Zambrini, Fabbri. Pomponi, Francioli, Gravina, Celestini (entrati nella ripresa). All. Alessio Bifini

Reti: 2’ pt Mungo, 20’ pt Volpicelli, 18’ st Manarelli.