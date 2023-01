Sabato 28 Gennaio 2023, 06:15

Arriva la lista della spesa per queste ultime battute di calciomercato, mentre il presidente Marco Romano potrebbe lasciare la guida della società a breve o alla fine di questa stagione.

Quella di domani potrebbe essere l’ultima partita con la maglia della Viterbese per l’attaccante Emilio Volpicelli. Il giocatore, assoluto protagonista della salvezza conquistata la scorsa stagione ai playout, potrebbe passare al Latina nell’ambito di uno scambio con l’attaccante classe ‘93 Francesco Margiotta che è una seconda punta. Quest’ultimo ha giocato molto all’estero, ma vanta anche un’esperienza in Serie B con il Chievo Verona nella stagione 2020-21. La società di via della Palazzina cerca però anche un altro attaccante e ha sondato il terreno con il classe ‘90 Emanuele Santaniello attualmente alla Turris. La Viterbese continua a tenere d’occhio anche due attaccanti dell’Avellino, piazza in cui il nuovo direttore sportivo Carlo Musa ha già lavorato.

Piace la punta classe 1998 Diego Gambale, sempre per quello che riguarda la società irpina rimane aperta anche la pista relativa all’attaccante rumeno classe 1999 Claudio Micovschi, anche al momento questa trattativa sembra meno praticabile. Per il centrocampo, la Viterbese ha ripreso i contatti con il Foggia per l’arrivo del centrocampista ghanese classe 1996 Moses Odjer in uscita dalla società pugliese. Quest’ultimo era stato un obiettivo della società gialloblù già nei primi giorni di calciomercato. In dirittura d’arrivo anche la trattativa per l’arrivo in prestito dal Perugia del difensore croato del 2001 Stipe Vulikic che dovrebbe essere a Viterbo a breve.

C’è tanta carne al fuoco in casa gialloblù, ma nelle prossime ore sarà fondamentale iniziare a concretizzare le trattative aperte per portare a Viterbo un rinforzo per reparto. Sarà importante inoltre cominciare a sfoltire anche la rosa, al momento sono in uscita i difensori Christophe Renault e Matteo Fracassini, oltre al centrocampista Davide Di Cairano. A breve o lunga scadenza potrebbero esserci anche delle novità in società, visto che il presidente Romano sarebbe pronto a passare la mano. Il numero uno di via della Palazzina avrebbe già incontrato alcune persone interessate, al momento non ci sono però ancora trattative concrete. Se ne saprà di più in occasione della conferenza stampa che il sodalizio di via della Palazzina ha convocato per il prossimo 2 febbraio dove, oltre al direttore sportivo Carlo Musa che farà un bilancio del mercato, saranno presenti anche l’amministratore unico Giuseppe Capozzoli e lo stesso Romano.

La società fa sapere inoltre di essere ancora in attesa delle motivazioni, che hanno portato il Tribunale federale ad infliggere due punti di penalizzazione alla squadra gialloblù che adesso si ritrova ultima in classifica. Non appena venuta a conoscenza delle ragioni della sanzione, la Viterbese è intenzionata a presentare ricorso per farsi restituire i due punti.

Intanto la squadra sta preparando la delicatissima gara di domani contro la Juve Stabia. Vigilia agitata per la squadra campana, dato che ieri il tecnico Leonardo Colucci ha rassegnato le dimissioni proprio due giorni prima della gara con la Viterbese. In occasione sella partita di domani, in programma alle 14,30 allo stadio Enrico Rocchi, i giocatori della Juve Stabia saranno guidati in panchina dall’allenatore in seconda Giorgio Lucenti.