Virus, nuovi contagi nella Tuscia sempre a quota zero

Mercoledì 30 Giugno 2021, 12:53

La curva si mantiene piatta in provincia di Viterbo: anche oggi, come nei giorni scorsi, zero nuovi contagi. Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione di 8 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 4 a Gallese, 1 ad Acquapendente, 1 a Montalto di Castro, 1 a Monte Romano, 1 a Nepi.

Al momento, delle 24 persone refertate positive al Coronavirus, tutte stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 15057 il numero delle persone negativizzate, 454 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 172328 tamponi, 297 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21420.