Pedone investito da un'auto questa sera a Vetralla in viale Eugenio IV all'altezza della Conad. L'uomo è stato urtato mentre stava attraversando, è stato soccorso dal 118 e portato al Pronto soccorso di Tarquinia, non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi la Polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA