Danno fuoco alle potature di ulivo e divampa un incendio, denunciati due pensionati

Giovedì 16 Settembre 2021, 13:36

Danno fuoco alle potature di ulivo e fanno scoppiare un incendio, denunciati due pensionati. Il 14 settembre scorso i carabinieri forestali di Vetralla, intervenuti su un incendio boschivo a Blera, hanno avviato una articolata attività che ha portato a deferire all autorità giudiziaria due pensionati del posto. I due avrebbero causato per colpa un incendio che ha interessato una superficie complessiva di circa 2,55 ettari di terreni incolti e di bosco.

In particolare, applicando la tecnica della repertazione dell’incendio con l’ausilio di militari specializzati, si è individuata l’area di insorgenza del fuoco mediante il Mef (Metodo delle evidenze fisiche) con cui i militari hanno potuto avere indicazioni tecniche, per risalire al punto d’innesco; era in coincidenza a cumuli di potature secche di ulivo.

Non solo, è stato anche evidenziato che la causa d’innesco dell’incendio è relativa ad attività antropiche, in conseguenza avanzare l’ipotesi di incendio colposo,