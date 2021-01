Incendio ieri sera all'interno dell'ex ospedale di Vetralla, in pieno centro. Si tratta di un edificio abbandonato, già teatro in passato di episodi di vandalismo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, sono in corso sopralluoghi per verificare i danni riportati alla struttura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA