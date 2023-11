Lunedì 20 Novembre 2023, 03:45

Tragedia nel ciclismo amatoriale: un pensionato di Nepi di 60 anni, Marco Giglietti, sposato con due figli, ex militare, è morto a Vetralla mentre percorreva in bici insieme ad altri amici nella consueta gita domenicale un tratto di strada in località Sant'Angelo. Potrebbe essere stato colpito da un malore improvviso.

Inutili i soccorsi che sono scattati immediatemante. Il corpo dopo le formalità di rito il corpo è stato trasferito all'obitorio del cimitero di Nepi.