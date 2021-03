A Vasanello lutto cittadino per Francesca, morta a 5 anni per un tumore. Il sindaco Porri: «Siamo addolorati»

Francesca non ce l’ha fatta. Da quando, un anno fa dopo una banale caduta in un giardino di Vasanello, portata in ospedale i medici le trovarono quella massa nel cervello, la vita della piccola e dei suoi genitori è cambiata per sempre.

Allora aveva solo 4 anni, ma ha lottato come un’adulta dopo che l'hanno operata al Bambino Gesù. “L’ultima volta l’ho vista una decina di giorni fa. Era nel passeggino, sembrava stesse bene. Siamo costernati. Tutti noi amministratori e ogni singolo cittadino siamo addolorati, ci stringiamo intorno alla famiglia”, commenta commesso il sindaco Antonio Porri.

È sua la firma sull’ordinanza che istituisce per oggi a Vasanello il lutto cittadino. Un segno di affetto e di rispetto per quella bimba che se ne è andata troppo presto, per i giovani genitori e la sorellina di 3 anni. Oggi bandiere a mezz’asta e sospensione delle attività dalle ore 15 alle 17 in occasione dei funerali.

Pe la celebrazione funebre, nel rispetto delle norme anti-contagio in zona rossa, non è prevista la presenza di persone per evitare che si creino assembramenti.

