"Vai sul sicuro": la sessualità consapevole e la contraccezione entrano nelle scuole superiori di Nepi e Viterbo

Gli istituti scolastici superiori di secondo grado Midossi di Nepi e Vignanello e Orioli di Viterbo hanno accolto l'iniziativa promossa dall'Ordine Professionale delle Ostetriche di Viterbo, presieduto da Gabriella Gentile, per celebrare la giornata internazionale delle ostetriche.

L'incontro informativo sulla sessualità consapevole e la contraccezione, patrocinato dalla Regione Lazio, dalla ASL di Viterbo si è svolto a Nepi alla presenza dell'assessore alla pubblica istruzione Giulia Perugini e alla sanità e politiche sociali Claudio Ciavatta, i quali hanno mostrato uno spiccato interesse e sensibilità nei riguardi delle tematiche trattate ritenendo gli interventi come un'opportunità di educazione alla salute sessuale per i più giovani e per il loro futuro. Circa 600 studenti hanno partecipato attivamente, con entusiasmo all'evento.

L'iniziativa ha riscosso una grande attenzione e richiesta, tali da prevedere la riproposizione dell'evento il prossimo anno scolastico.