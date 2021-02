Quasi la metà dei richiami fatti. Su poco più di 11mila dosi somministrate, sono circa 4.600 le doppie iniezioni finora effettuate nella Tuscia. Nelle ultime ore, in particolare, le équipe della Asl si sono concentrate, oltre che sulle sedi vaccinali di Belcolle e Civita Castellana, anche sugli operati sanitari e ospiti di diverse residenze sanitarie assistenziali e case di riposo, tra cui Villa Anna a Faleria, Villa Daniela a Latera, Villa Pini ad Arlena di Castro, la Flaminia Domus a Civita Castellana, Villa Flavia a Carbognano e la Residenza Villa Sutri.

Sfiorano invece quota 10mila le prenotazioni per i vaccini che verranno somministrati agli over80 a partire da lunedì. Numeri destinati a stabilizzarsi considerata la possibilità di bloccare una data è prevista sino alla saturazione delle liste di attesa di marzo. Per ora, quindi, da aprile in poi non è possibile prenotare, in attesa che arrivino nuove forniture dalle multinazionali. Dall’8 febbraio inizierà anche la campagna vaccinale a domicilio per quegli ultra80enni che non hanno possibilità di raggiungere gli ospedali di Viterbo, Acquapendente, Tarquinia e Civita Castellana. Sono circa 150 gli anziani che verranno raggiunti a casa per la prima dose.

Sul fronte dei tamponi, invece, buone notizie arrivano rispetto all’adesione alla campagna di prevenzione voluta dalla Regione: i team della Asl dal 1° febbraio hanno effettuato test su 210 ragazzi degli istituti superiori Santa Rosa a Viterbo, Colasanti e Midossi a Civita Castellana e su una 90ina tra docenti e personale Ata. La campagna proseguirà con altri tamponi – sempre su base volontaria e gratuita – in ulteriori scuole secondarie.

Intanto, i guariti tornano a superare i nuovi casi: 56 contro 37. I contagiati scoperti ieri si concentrano: a Viterbo (10), a Civita Castellana (4), a Bagnoregio (3), a Bomarzo, Gallese, Montefiascone, Orte, Vetralla e Vitorchiano (2 pro-capite). Dei positivi di ieri, 21 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 16 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive-in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Quello che notano i sanitari in questi giorni è la recrudescenza del virus in ambito familiare. Scendono a 101 i ricoverati nei reparti Covid, mentre 912 positivi stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

