Studenti fuori sede dell’Università della Tuscia: arriva “Affitto sicuro”, grazie all’omonimo protocollo d’intesa firmato ieri mattina dal sindaco Giovanni Arena, dal rettore Stefano Ubertini, dal presidente interprovinciale “Fiaip Viterbo – Rieti” Marco Fiorentini e dal presidente regionale “Fimaa Lazio” Maurizio Pezzetta. Per Palazzo dei Piori presenti anche l'assessora ai rapporti con l'Università Antonella Sberna, il vicensindaco Enrico Contardo e l'assessore Giulio Marini.Obiettivo dell’intesa? «Promuovere, sostenere e sviluppare - si legge nel documento - l’istituzione di un servizio finalizzato ad agevolare la ricerca di immobili da concedere in locazione agli studenti, facilitando l’individuazione di immobili rispondenti alle caratteristiche abitative certificate e disponibili a essere concessi in locazione. Tra gli altri vantaggi per gli studenti interessati al progetto, anche un abbonamento gratuito per un anno al trasporto pubblico locale».I commenti dei protagonisti sprizzano soddisfazione da tutti i pori. «Gli studenti fuori sede di Unitus – esprime Arena - costituiscono una parte sempre più rilevante della comunità viterbese. Il protocollo, mediante il miglioramento e il potenziamento dei servizi, rientra a pieno titolo tra quelle azioni sinergiche che rafforzano la capacità attrattiva della città verso gli studenti, soprattutto quelli fuori sede e consente all’Università e città di competere validamente con le altre realtà universitarie italiane».Sulla stessa lunghezza d’onda il rettore: «Il protocollo - afferma Ubertini - rappresenta per gli enti coinvolti un'importante svolta nella gestione della città, soprattutto nel rapporto con gli studenti fuori sede. Indubbi i vantaggi: orientati ad aumentare la sinergia tra università, capoluogo e tessuto economico; ad incrementare la capacità di attrazione degli studenti; a favorire l’inclusione tra la cittadinanza e studenti universitari, grazie allo sviluppo dei servizi con particolare riguardo agli alloggi e ai trasporti».L’assessora Sberna ha ripercorso le tappe che da un anno a questa parte l’hanno vista impegnata «a dare forma quello che possiamo definire il "pacchetto Viterbo", che offre istruzione, residenza e servizi, grazie al lavoro congiunto con gli uffici del Comune e quelli dell’ateneo che sono riusciti a trasformare l’idea iniziale in concretezza». Il protocollo ha la durata di tre anni e potrà essere rinnovato tacitamente.