Una doppietta di D'Uffizi lancia la Viterbese. Ma la Fidelis Andria pareggia al 94'

Una Viterbese amara si fa raggiungere dalla Fidelis Andria al 94' e getta al vento i primi tre punti stagionali. La sfida contro la Fidelis Andria è stata piacevole e piccante. Nel primo tempo, i gialloblù, hanno sprecato due ghiotte occasioni da gol con Mungo e sono stati punti al 35' da Urso che dopo una discesa di Mariani, ha avuto vita facile nel depositare il pallone in rete. All'inizio della ripresa però, si è vista una Viterbese più intraprendente e dinamica: l'ingresso di D'Uffizi ha stravolto il match con i gialloblù che hanno rovesciato il risultato nel giro di tre minuti tra il 70' e il 73', proprio grazie alla doppietta del classe 2004. Nel finale però, complice l'espulsione del difensore Riggio, arriva la doccia fredda con Paolini che trova il pari al 94'. Per la Viterbese, che non riscatta l'esordio amaro di Giugliano, arriva il primo punto stagionale. Prossima tappa mercoledì sera: nel primo turno infrasettimanale sfida al Franco Scoglio contro il Messina.