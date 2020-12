Tre punti d'oro. Arriva la quinta vittoria di fila per il Maury's ComCavi che batte l'Ottaviano e scala ulteriormente la classifica di serie A3 di volley. Al termine della decima giornata di andata il Tuscania consolida il terzo posto proprio a spese dei campani e, soprattutto, accorcia di tre lunghezze nei confronti della Videx Grottazzolina che in Puglia ha perso 3-0 il confronto d'altissima classifica con Galatina.

Resiste solo un set e mezzo la Falù Ottaviano di fronte a un Tuscania determinato a fare bottino pieno. I ragazzi di Paolo Tofoli appaiono da subito in giornata e impiegano poco più di un’ora per avere ragione di una Ottaviano in cui il rientro dell’opposto Lucarelli non sembra aver sortito gli effetti sperati. Partono forte le due squadre con il break iniziale di Tuscania (1-5) a cui rispondono subito i padroni di casa (9-9).

Il Maury's ComCavi prova di nuovo ad allungare (9-13), ancora un volta i napoletani si rifanno sotto (16-17). A quel punto Boswinkel si prende i suoi sulle spalle, mette in difficoltà la difesa di casa regalando ai suoi il primo set-point sul 19-24. Lucarelli spara fuori e il Tuscania va sull'1-0 (20-25). Il secondo set parte punto a punto, poi due azioni prolungate a favore del Tuscania permettono alla truppa di Tofoli di allungare sul 6-9.

Praticamente la gara finisce lì perché il Tuscania allunga fino alla vittoria del secondo set (17-25), senza storia la terza frazione chiusa avanti dai viterbesi (12-25).

Falù Ottaviano: Giuliano (L), Lucarelli 9, Bianco, Dimitrov 6, Ardito (L), Ammirati, Piazza 1, Hanzic 8, Ndrecaj 2, Scarpi 6, Luciano, Mele, Settembre 2, Diaferia. All.: Mosca

Maury's ComCavi Tuscania: Stamegna, Marsili 1, Pace (L), Menichetti, De Paola 5, Gradi 10, Boswinkel 19, Catinelli Gueglielminetti, Skuodis, Cioffi 8, Ragoni, Ceccobello 9. All.: Tofoli.

