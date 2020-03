© RIPRODUZIONE RISERVATA

Covid 19: quattro nuovi contagiati a Tuscania, troppi per una cittadina di appena 8000 abitanti. E sono 36 le persone risultate positive al virus che sembra non rallentare il contagio. Tre dei quattro positivi al tampone rientrano nei nuclei familiari già noti e all’interno dei quali vi sono altri contagiati mentre in un caso non è ancora chiaro come abbia contratto il Covid.Il sindaco Fabio Bartolacci ieri, nel consueto appuntamento sui social network, non ha nascosto grande preoccupazione sottolineando come gli sforzi ed i sacrifici che ogni abitante sta facendo in questi giorni, ormai da quasi tre settimane, sembrano risultare i vani.“Ma bisogna tenere duro - ha detto il primo cittadino - e continuare a restare a casa”. La notizia dei nuovi quattro contagiati ha generato ansia ma anche rabbia tra la popolazione che sempre sui social network si sfoga puntando il dito contro chi addirittura continua ad uscire per fare jogging. C’è chi invece si “dichiara”, come la signora Monica Mancini che ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook, autorizzando anche il primo cittadino a diffonderlo.“Purtroppo il Covid-19 ha colpito anche noi; fortunatamente - ha scritto - stiamo tutti bene e stiamo passando la quarantena a casa. In questa brutta storia ci sono persone malate che non possono stare accanto ai loro familiari e che hanno perso i loro cari. Il nostro pensiero va a loro, alle persone che stanno lottando contro questa malattia“.