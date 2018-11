L'assessore Troncarelli: «Dalla Regione 1 milione per le emergenze socio-assistenziali dei piccoli comuni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Regione Lazio stanzia 1 milione di euro per le emergenze socio-assistenziali dei piccoli Comuni. Le richieste di contributo, per un massimo di 20mila euro, di cui il 15% a carico dell’ente richiedente, potranno essere presentate entro il 30 novembre, data di scadenza dell’Avviso pubblicato sul sito www.socialelazio.itLe risorse stanziate serviranno per aiutare i piccoli Comuni alle prese con l’inserimento in strutture residenziali di soggetti minori, di persone con handicap gravi, non autosufficienti o anziani, ma anche per finanziare gli interventi di sostegno nei confronti di famiglie in grave situazione di disagio. Saranno supportate anche misure per la tutela della gravidanza e della salute del minore». Ad annunciarlo l’assessore regionale alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli.«Per la prima volta dal 2011 – spiega l’assessore Troncarelli – la Regione Lazio torna a investire su questi interventi. I piccoli Comuni, quelli sotto i 2mila abitanti, sono 163 e rappresentano gli enti ad aver maggiormente sofferto dei tagli del passato. Devono, infatti, fronteggiare un continuo spopolamento e un progressivo invecchiamento della popolazione che rendono spesso complicato garantire i servizi necessari. In queste realtà si possono verificare emergenze socio-assistenziali non prevedibili al momento della programmazione degli interventi. Con tali risorse, invece, si potranno garantire in tutto il Lazio i livelli essenziali di assistenza. Il provvedimento rientra tra le iniziative della Regione per creare una rete di interventi in favore dei piccoli Comuni».