Tromba d'aria sul litorale, Montalto e Tarquinia nella morsa del vento

di Marco Feliziani

I meteorologi lo avevano annunciato: «temporali in agguato, anche molto forti». E così è stato. Nel tardo pomeriggio ieri sul litorale viterbese le celle temporalesche erano già minacciose all’orizzonte, e hanno liberato tutta la loro forza dopo il tramonto. Vento e pioggia hanno devastato la costa dove si è formata anche una tromba d’aria. A Montalto il violento vortice ha abbattuto alcuni alberi e divelto delle strutture agricole nelle campagne.



Sulla statale Aurelia sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco per rimuovere una pianta dalla carreggiata. L’acqua, venuta giù violentemente, ha allagato alcune strade che in seguito sono poi state ripristinate alla circolazione stradale. A Tarquinia il passaggio del ciclone ha causato alcuni danni ma nessuno è rimasto ferito. Per tutta la notte i carabinieri forestali, i vigili del fuoco e la protezione civile sono stati impegnati per rimuovere dalle strade alberi e rami abbattuti dal forte vento; si sono registrati disagi soprattutto in località Grottelle e sulla strada Litoranea.



In alcune zone c’è stata l’interruzione dell’energia elettrica, in seguito ripristinata.

Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:32



