© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trascina fidanzata fuori di casa con la minacca di un coltello, arrestato.Un uomo di 39 anni, di origini peruviane, è stato arrestato nei giorni scorsi dagli uomini della squadra Volante della Questura di Viterbo impiegati nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio.L'uomo, autore di diversi episodi di violenza fisica nei confronti della convivente, nei giorni scorsi, probabilmente anche per aver abusato di sostanze alcoliche, è stato intercettato da una pattuglia della Volante in città mentre stava trascinando la donna fuori di casa, minacciandola con una coltello di grandi dimensioni.Il fidanzato, alla vista dei poliziotti, si è scagliato contro di loro, gli agenti sono riusciti aimmobilizzarlo ed a condurlo in Questura per gli accertamenti di rito.La donna trasportata al pronto soccorso è stata giudicata guaribile con prognosi di giorni 30.Il peruviano, gravato da numerosi precedenti penali, al termine delle risultanze investigative, è stato arrestato.Stamattina il giudice del Tribunale di Viterbo ha convalidato la misura restrittiva e disposto gli arresti domiciliari.