Tenta di rubare un autobus a una fermata del centro, bloccato dalla polizia

Insolito intervento della Volante, chiamata da un dipendente della ditta di trasporti pubblici. L'autista, ieri pomeriggio in una piazza del centro a Viterbo, ha chiesto aiuto alla polizia perché un uomo era salito nell'autobus in sosta, si era seduto al posto di guida e, dopo aver trovato le chiavi, stava cercando di mettere in moto. I poliziotti lo hanno bloccato e portato in Questura, per gli accertamenti del caso, e qui l'uomo ha perso il controllo, danneggiando arredi degli uffici. L'uomo, un moldavo di 28 anni, è stato arrestato per tentato furto, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

