Mercoledì 21 Settembre 2022, 06:00

Svuotava auto e borse nel centro storico del capoluogo, preso ladro seriale. Gli agenti della Squadra mobile lunedì mattina hanno arrestato un 39enne tunisino che da settimane stava mettendo a segno furti con destrezza. Dodici quelli accertati dalla polizia e tutti effettuati con lo stesso modus operandi.

Secondo quanto ricostruito il 39enne sceglieva le sue vittime osservandole nascosto nei vicoli e quando lasciavano temporaneamente incustoditi portafogli, borse, zaini o marsupi all’interno di veicoli o negli esercizi pubblici li derubava. «Le indagini - spiega la Questura di Viterbo - immediatamente avviate, sono state sin da subito orientate nei riguardi dell’uomo che era stato già tratto in arresto ad ottobre 2020 per lo stesso reato. Lunedì mattina gli operatori lo hanno notato in una via del centro storico di Viterbo mentre osservava un furgone adibito alla raccolta dei rifiuti urbani parcheggiato davanti ad un esercizio commerciale».

Il 39enne, approfittando dell’assenza dell’operatore ecologico dal suo mezzo, dopo aver aperto lo sportello dell’auto avrebbe iniziato a rovistare all’interno. L’uomo è stato fermato proprio mentre rubava un un telefono da 600 euro di proprietà dell’operatore. Sottoposto a perquisizione personale, nella tasca destra dei suoi pantaloni è stato rinvenuto un altro telefono cellulare (valore circa 220 euro), che da successivi riscontri investigativi risultava essere stato rubato nella stessa mattinata.

Altre merce rubata è stata trovata nella camera da letto della sua residenza. I due telefoni cellulari sequestrati sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il 39enne tunisino dopo la direttissima di ieri mattina è stato portato nella sua casa in regime di arresti domiciliari.