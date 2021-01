L'inventiva, l'estro e il talento nel distretto della ceramica di Civita Castellana sono sempre di casa. L'ultima fantasia creativa è stata firmata dall'azienda artigianale La Table nello stabilimento di Faleri (Fabrica di Roma).

E' stato realizzato uno svuota tasche in ceramica a forma di mano che nel giro di poco tempo si è trasformato in un piatto da tavola, che ha incontrato consensi in mezza Europa. "Nel periodo di Natale c'è stata un'impennata nella vendite" racconta il sociale media manager David Frate "abbiamo spedito mille pezzi in tutto il continente, grazie al commercio digitale. Le richieste sono arrivate dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania e della Spagna. Naturalmente anche il mercato interno ha accetto questo prodotto e ci ha dato una grossa mano in questo periodo di pandemia per superare le difficoltà commerciali. E' stata per noi e in particolare per il titolare non che ideatore Danilo Cirioni e tutti i dipendenti, una grande soddisfazione, anche perché gli ordinativi continuano ad arrivare. Siamo riusciti a produrre qualcosa di originale, nato come oggetto di arredo e poi rivelatosi interessante anche per i ristoranti di mezza Europa che ci riempie di orgoglio e anche per le famiglie. Ci stiamo ora affacciando anche sui mercati dell'est Europa".

L'idea della trasformazione da mano a stoviglieria è arrivata la prima volta dal suggerimento di un cuoco italiano di Anversa ,che ha scelto l' originale modalità di utilizzare la mano per servire a tavolo, pasta e antipasti italiani. La curiosità dei clienti e il passaparola tra gli addetti del settore della ristorazione ha fatto poi il resto e cosi il successo si è consolidato in meno di quattro mesi.

La Table è impresa che da più di 15 anni produce stoviglie di altissima qualità, cercando di unire l'antico sapere degli avi artigiani locali, alle moderne innovazioni tecnologiche e sfida il mercato globale in continuazione: qualche hanno fa ha presentato l'amplificatore in ceramica G-Phone, adatto ad ogni tipo di smartphone che alza il volume dell'apparecchio fino a +15 decibel. Cirioni per la realizzazione si è ispirato ad un grammofono a tromba, con il suo design vintage dona un tocco di stile ad ogni ambiente

