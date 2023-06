Sutri, incendio in un appartamento: salva la famiglia, morto il gatto

Incendio in un appartamento a Sutri. Una casa, abitata da una coppia, in via delle Viole per cause in corso di accertamento, è stata invasa dalle fiamme. Danni al tetto e un gatto è stato trovato morto.

L’incendio forse si è sviluppato nel vano lavanderia. L’appartamento è stato dichiarato inagibile. All’interno c’era un contenitore di Gpl che i Vigili del fuoco sono riusciti a portare all’esterno. Stessa sorte per la macchina che era in garage. Sul posto sono intervenuti i mezzi e uomini dei Vigili di Viterbo e Civita Castellana. Dodici gli uomini impegnati, due mezzi pesanti, due fuori strada, più un funzionario . Sul posto anche i carabinieri e un'ambullanza del 118 .