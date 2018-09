Spaccio in centro, arrestati due fratelli di 17 e 20 anni.



Durante la notte i carabinieri del Norm della Compagnia di Viterbo, nel corso di un servizio per prevenire il fenomeno dello spaccio tra i giovanissimi assuntori della provincia, hanno fermato due fratelli.



I carabinieri, durante le perquisizioni personale e domiciliare, hanno rinvenuto 19 grammi di cocaina e 170 grammi di hashish tutto suddiviso in dosi.



Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria i due giovanissimi sono stati arrestati e associati il maggiorenne nlle camere di sicurezza della compagnia di Viterbo, il minorenne di 17 anni nel centro di prima accoglienza “Virginia Agnelli “ di Roma.



Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:27



