Si ubriaca e prende a pugni la compagna, denunciato

Martedì 28 Settembre 2021, 21:28

Prende a pugni la compagna dopo essersi ubriacato, denunciato 35enne romeno. L’uomo nel fine settimana appena trascorso è stato raggiunto dall’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento alla persona offesa. A deciderlo l’ordinanza del gip del Tribunale di Viterbo. Il 35enne è accusato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali aggravate e rapina aggravata. L’indagine è stata seguita dalla Squadra Mobile di Viterbo che ha portato alla luce l’ennesimo caso di violenza domestica. L’indagato negli ultimi tre mesi, secondo quanto ricostruito dagli agenti che hanno ascoltato la vittima, avrebbe maltrattato ripetutamente l’ex compagna. Per ben due volte la vittima è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso.

L’ultimo episodio la settimana scorsa. Il 35enne, ipotizzando una relazione sentimentale della donna con un altro uomo, avrebbe afferrato la compagna per il collo e l’avrebbe colpita con un violento pugno al volto, minacciandola di morte ed offendendola, prima di impossessarsi con la forza del suo telefono cellulare. Con il provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria è stato imposto all’indagato di non avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, mantenendosi ad una distanza di almeno 300 metri da tali luoghi e dalla vittima, con conseguente divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la vittima.

«Nel corso del 2021 la Squadra Mobile - afferma la Questura di Viterbo - ha già trattato 60 casi ed eseguito 32 misure cautelari e 3 arresti, mentre la divisione Anticrimine nello stesso periodo ha emesso 27 provvedimenti di ammonimento (22 per atti persecutori, 4 per violenza domestica e 1 per cyber bullismo) e curato la trattazione di 2 misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per stalking».