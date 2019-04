Si lanciano transenne e minacciano i poliziotti: «Sono affari nostri se ci vogliamo ammazzare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono affari nostri se ci vogliamo ammazzare, andate via o ammazziamo anche voi». Botte da orbi a piazza della Morte a Viterbo, alla sbarra per rissa e resistenza due cinquantenni del capoluogo. Uno dei due sta scontando in carcere una pena per aver aggreditoa bottigliate e colpi di spranga il proprietario di un bar appena fuori Porta Romano e un operaio alle prese con i lavori di ristrutturazione.Il 21 novembre 2015 due uomini, vecchie conoscenze delle forze dell’ordine, iniziarono a picchiarsi in pieno centro. La scazzottata, probabilmente per colpa dell’alcol, in pochi minuti è degenerata in rissa. E i due avrebbero iniziato a tirarsi le transenne, lasciate in un angolo per delimitare la zona pedonale.Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Volante che hanno tentato di calmarli. L’azione della polizia però non è stata apprezzato, i due esagitati, infatti, avrebbero iniziato a inveire contro gli agenti urlando di non infastidirli e di lasciarli stare. «Hanno opposto una dura resistenza – ha spiegato il pm in aula – non volevano intromissione. Volevano solo picchiarsi. Per questo chiedo una condanna a 8 mesi di reclusione ciascuno».Il giudice li ha condannati entrambi a 4 mesi di reclusione.