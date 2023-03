Scritta contro la segretaria del Pd, Elly Schlein, con una svastica. Il Comune: «Subito cancellata»

Una svastica accompagnata da una scritta contro la nuova segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, è apparsa ieri a Viterbo.

"Schlein la tua faccia è già un macabro destino", si leggeva su un muro in via delle Fortezze, zona di parcheggio per auto a due passi da Porta Romana. «Un gesto vergognoso in sé ed è da condannare a prescindere da chi sia la destinataria o il destinatario. La nostra comunità respinge queste intimidazioni e queste minacce che non possono certo essere equivocate. Sono minacce squadriste con un evidente richiamo al nazismo. Noi non abbiamo mai sottovalutato e non sottovalutiamo queste manifestazioni di odio e intolleranza e sarebbe bene che nessun altro le sottovalutasse perché non sono ragazzate», ha sottlineato la segretaria provinciale Pd, Manuela Benedetti.

Il Comune di Viterbo ha informato oggi che la scritta contro la parlamentare e segretaria nazionale del Partito democratico è stata rimossa già dal pomeriggio di ieri, non appena segnalata dalla Digos. «Un gesto vergognoso che condanniamo fortemente, indipendentemente dal destinatario del messaggio. Ci auguriamo che le forze dell'ordine possano presto individuare l'autore di tale indegno gesto», ha detto la sindaca Chiara Frontini.