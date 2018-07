Santa Rosa, sedie al posto delle tribune. Metal detector e new jersey per la sicurezza

di Massimo Chiaravalli

Le sedie invece delle tribune. E per la sicurezza il ritorno dei new jersey e del metal detector. Sono queste le novità su cui si è sviluppato il confronto stasera nel corso della riunione del comitato ordine e sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Giovanni Bruno nell'ufficio territoriale di governo.



Il piano deve ancora essere definito nei dettagli (è prevista una ulteriore riunione la prossima settimana), da quello che emerge però l’intenzione sarebbe quella di confermare la presenza delle tribune solo in piazza del Plebiscito, aggiungendo – come lo scorso anno – altre sedie davanti a pagamento. A proposito di sedie: queste compariranno laddove non ci saranno più le tribune, ovvero a San Sisto e in piazza Fontana Grande.



Sul fronte sicurezza invece torneranno i new jersey agli ingressi della città: saranno posizionati a Porta Romana, via Signorelli, Porta della Verità e Valle Faul. E come annunciato dal prefetto Giovanni Bruno, si farà ricorso anche ai metal detector.

Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:49



