Sandra Carabelli si è aggiudicata il premio di poesia "La Rosa d'Oro".

Eccellenze di Civita Castellana sul podio culturale: Sandra Carabelli in Cipriani si è classificata al primo posto al premio nazionale di poesia "La Rosa d'Oro" di Torre Alfina.

Per lei, come da tradizione, è stata incisa la poesia su una targa in ceramica e collocata lungo il viale dei poeti della frazione di Acquapedente che è considerato uno dei borghi più belli d’Italia.

Sandra, sposata, due figlie, è una ex insegnante di italiano, esperta nel dialetto civitonico e che da anni si diletta anche nella scrittura di poesie in dialetto, a volte di tipo intimistico/riflessivo e a volte in chiave comica. Secondo classificato sempre in questa manifestazione culturale un altro civitonico: Alessandro Parroccini.