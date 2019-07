Sabato “la notte dei colori” in musica: appuntamento all'anfiteatro di Belvedere Faleri musica

Civita Castellana diventa a colori sabato notte. L’Associazione Ops ("Occorre provarci sempre") ha annunciato la terza edizione del “Color Beat”. L’appuntamento, che ha riscosso nelle precedenti edizioni un grande successo, sarà ospitato all'interno dell’anfiteatro di Belvedere Faleri ovvero l’Orto di Miretto.



Il gruppo di giovani che forma l’associazione, e che raccoglie fondi per le feste patronali, è pronto a far emozionare per tutta la notte le persone che faranno visita alla location multicolore, carica di musica. La serata inizierà alle ore 20.30 con un aperi-cena in collaborazione con Le Ghiottonerie di via Roma, a ritmo di musica con il dj Passamonti. Per il popolo della notte invece la serata inizierà dalle 23.00 con il dj Fabio Di Matteo.

