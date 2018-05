Ruba gratta e vinci in un bar, incastrato dalle telecamere

Ruba gratta e vinci sotto gli occhi del barista, che però riesce a smascherarlo grazie alle telecamere. Il proprietario di un noto bar di Gradoli (Viterbo), aveva notato da qualche tempo che sparivano i gratta e vinci da dove erano posizionati. Se ne era reso conto chiudendo la contabilità giornaliera e non trovandosi con i conteggi. Perciò ha chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di Farnese, che hanno subito iniziato le investigazioni, con servizi di osservazione e visionando le telecamere di videosorveglianza sia dentro il locale che fuori. I carabinieri hanno individuato il ladro, ripreso proprio mentre in modo abile e furtivo si impossessava di 4 gratta e vinci da 20 euro. Subito è stato identificato in un cittadino italiano di Valentano di 56 anni, ed è stato denunciato in stato di libertà.

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:36



